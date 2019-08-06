Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,026399 0,10 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,026399 0,10
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020886 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,058445 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030345 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037141 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013281 0,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,033511 0,13
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,017651 0,10
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012275 0,10
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,019249 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011550 0,16
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018809 0,09
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020670 0,05
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,019873 0,05
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012224 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029228 1,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025610 0,96
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027014 0,78
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016942 0,76
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026728 0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024293 0,05
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045088 0,05
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047695 0,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023377 0,05
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019168 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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