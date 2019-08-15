Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

38 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037751 0,71 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037751 0,71
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034592 0,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059772 0,54
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017816 0,53
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061480 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013039 0,19
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015010 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035339 0,53
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,089324 0,41
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,117569 0,40
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103844 0,40
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054926 0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016048 0,79
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012326 0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016080 0,76
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015845 0,71
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016179 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012685 0,39
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011652 0,36
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016124 0,31
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012321 0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018686 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029741 0,49
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026078 0,44
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027260 0,39
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027899 0,39
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028344 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020078 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058039 0,30
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023497 0,30
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021187 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042039 0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:47 Kaynak: AA
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