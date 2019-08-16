BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,053580
|1,19
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036041
|1,02
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051441
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040647
|0,86
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035524
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029723
|1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012130
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049432
|0,58
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016177
|0,52
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032360
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013430
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019999
|1,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013714
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012394
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011718
|0,57
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016210
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017714
|2,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029364
|2,60
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030306
|2,60
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028217
|2,60
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029362
|2,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026966
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045308
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,061911
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060453
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061157
|0,05