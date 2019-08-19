Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,019850 0,19 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,019850 0,19
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059607 0,18
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080171 0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020379 0,17
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,028464 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028729 0,64
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034623 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,015918 0,34
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015638 0,30
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012414 0,28
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,018751 0,28
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,017862 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020140 0,34
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012435 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013759 0,33
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011753 0,30
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016787 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030453 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023547 0,17
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021232 0,17
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020119 0,17
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058162 0,17
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024464 0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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