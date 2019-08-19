BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,019850
|0,19
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059607
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080171
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020379
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,028464
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028729
|0,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034623
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
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|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,015918
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015638
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012414
|0,28
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,018751
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,017862
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,020140
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012435
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013759
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011753
|0,30
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016787
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030453
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023547
|0,17
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021232
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020119
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058162
|0,17
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024464
|0,17