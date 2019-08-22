Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036812 0,24 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036812 0,24
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047207 0,17
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050253 0,17
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052396 0,16
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026996 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013157 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030813 0,91
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035983 0,82
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039413 0,35
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055581 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050722 0,51
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074060 0,38
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106891 0,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072727 0,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059033 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020918 0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013784 0,11
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020497 0,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011778 0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018873 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027124 0,15
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030895 0,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028359 0,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029029 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029805 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045443 0,05
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048072 0,05
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019320 0,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056137 0,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061191 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:40 Kaynak: AA
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