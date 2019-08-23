Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

37 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037053 0,53 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037053 0,53
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036501 0,50
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054948 0,50
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052648 0,48
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065249 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013175 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036151 0,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053743 0,26
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,086481 0,03
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,113768 0,03
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100486 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074408 0,47
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015605 0,46
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038602 0,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107269 0,35
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059236 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020630 0,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022084 0,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015479 0,19
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022998 0,19
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017569 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031053 0,51
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027254 0,48
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028773 0,46
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029940 0,46
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030903 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045465 0,05
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048095 0,05
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019329 0,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056156 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042191 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni sistemde istifa eden de kıdem tazminatı alacak
Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]