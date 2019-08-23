BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037053 0,53 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036501 0,50 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054948 0,50 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052648 0,48 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065249 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013175 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036151 0,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053743 0,26 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,086481 0,03 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,113768 0,03 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100486 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074408 0,47 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015605 0,46 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038602 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107269 0,35 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059236 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020630 0,65 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022084 0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015479 0,19 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022998 0,19 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017569 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031053 0,51 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027254 0,48 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028773 0,46 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029940 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030903 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045465 0,05 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048095 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019329 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056156 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042191 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)