BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046097 1,36 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063399 1,36 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066102 1,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061963 1,30 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027456 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013295 0,39 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014995 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030614 1,00 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040223 0,55 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,075045 0,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054940 0,18 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024924 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050911 0,99 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033297 0,67 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019091 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016268 0,46 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012370 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020840 0,87 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010057 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015725 0,41 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021054 0,34 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017701 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018609 2,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030844 2,89 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030847 2,89 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029823 2,87 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018883 2,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045553 0,05 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048188 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019367 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056256 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061307 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)