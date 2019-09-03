Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033812 0,93 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033812 0,93
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062309 0,62
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,064207 0,52
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,058342 0,48
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043027 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015069 0,76
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013342 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076228 2,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056267 1,96
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071430 1,87
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018298 1,86
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018977 1,86
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023946 1,73
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011348 1,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015963 1,18
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015524 1,17
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015561 1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010578 1,04
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015721 0,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022807 0,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015991 0,70
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019087 0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027177 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061553 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058531 0,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021369 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,062403 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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