Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

4 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034569 0,82 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034569 0,82
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054129 0,47
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028807 0,43
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020438 0,42
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043574 0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015184 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041683 1,43
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118307 1,25
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023133 1,21
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066677 1,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067435 1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017054 1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015932 1,01
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015951 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024313 0,92
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015867 0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016209 1,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023111 1,01
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015948 1,01
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010721 0,90
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022989 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043423 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042475 0,09
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061622 0,09
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024654 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058623 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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