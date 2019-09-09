BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036861
|0,47
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063995
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094852
|0,34
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095810
|0,34
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054787
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013289
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031471
|0,99
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036550
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012334
|0,55
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075001
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073960
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,017029
|0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033183
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020579
|0,36
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018796
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019148
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012979
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012943
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043510
|0,16
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048497
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020320
|0,15
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023784
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045844
|0,15