BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037183
|0,47
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052823
|0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065265
|0,40
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036680
|0,39
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062664
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013447
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015294
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058855
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029402
|0,75
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037168
|0,66
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,119915
|0,61
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,093063
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040469
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024507
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051927
|0,50
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,113541
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020832
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023778
|0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016668
|0,77
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010981
|0,77
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016266
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020790
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029158
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028920
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030091
|0,05
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031960
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029885
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042606
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027302
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019508
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021468
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058799
|0,05