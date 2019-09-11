BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037183 0,47 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052823 0,43 Anadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037183 0,47 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052823 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065265 0,40 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036680 0,39 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062664 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013447 0,55 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015294 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058855 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029402 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037168 0,66 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,119915 0,61 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,093063 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040469 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024507 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051927 0,50 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,113541 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020832 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023778 0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016668 0,77 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010981 0,77 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016266 0,62 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020790 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029158 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028920 0,05 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030091 0,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031960 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029885 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042606 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027302 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019508 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021468 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058799 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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