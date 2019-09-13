Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034566 0,93 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034566 0,93
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062125 0,91
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083536 0,83
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,064141 0,75
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094951 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015385 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036014 0,96
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,058529 0,90
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022163 0,89
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094455 0,77
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106623 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015984 1,13
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016008 1,10
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015919 1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016177 0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015490 0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010198 0,19
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011901 0,17
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016927 0,08
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018178 0,08
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023919 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028754 0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028943 0,34
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018324 0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029907 0,34
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031985 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043597 0,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061856 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,063318 0,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020362 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042654 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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