BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034566
|0,93
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062125
|0,91
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083536
|0,83
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,064141
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094951
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015385
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036014
|0,96
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058529
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022163
|0,89
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,094455
|0,77
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,106623
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015984
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016008
|1,10
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015919
|1,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016177
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015490
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010198
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011901
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016927
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018178
|0,08
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023919
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028754
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028943
|0,34
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018324
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029907
|0,34
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031985
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043597
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061856
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,063318
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020362
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042654
|0,06