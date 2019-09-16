Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034915 1,01 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034915 1,01
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054662 0,60
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018078 0,58
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043909 0,58
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029116 0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060263 1,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042841 0,79
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079916 0,69
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,107330 0,66
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023849 0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016189 1,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016202 1,21
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017268 1,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016093 1,09
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015656 1,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016879 0,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024089 0,71
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011128 0,65
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010249 0,50
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016430 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027369 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042710 0,13
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021519 0,13
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023865 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058939 0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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