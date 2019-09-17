BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047827
|0,78
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,095644
|0,76
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,065902
|0,75
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027238
|0,75
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061626
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013472
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015389
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029875
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032130
|0,75
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037629
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012287
|0,73
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033272
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012751
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012991
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074606
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020662
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019416
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013137
|0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023343
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012679
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028358
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029036
|0,65
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017946
|0,61
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030740
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029756
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,062842
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027382
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062002
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,061368
|0,05
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048670
|0,05