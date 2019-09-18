Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063773 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063773 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041503 0,22
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050777 0,22
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094461 0,21
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061756 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013474 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012307 0,16
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033312 0,12
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,066336 0,10
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,025617 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052027 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020704 0,20
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011942 0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021218 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030969 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042751 0,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021540 0,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061991 0,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023888 0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,062136 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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