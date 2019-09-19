BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

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FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı

Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu