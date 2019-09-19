BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,035191
|0,92
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054875
|0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,026692
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,044108
|0,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018148
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015356
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067565
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068318
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035882
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,054297
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059637
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017342
|0,96
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016227
|0,84
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,015765
|0,83
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016155
|0,82
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,016610
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016846
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013145
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024017
|0,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016340
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011097
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010009
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043709
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027414
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042779
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,061439
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021554
|0,06