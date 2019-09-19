Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035191 0,92 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035191 0,92
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054875 0,53
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026692 0,49
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044108 0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018148 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015356 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067565 0,63
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068318 0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035882 0,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054297 0,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059637 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017342 0,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016227 0,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015765 0,83
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016155 0,82
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016610 0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016846 0,68
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013145 0,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024017 0,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016340 0,43
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011097 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010009 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043709 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027414 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042779 0,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061439 0,07
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021554 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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