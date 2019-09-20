BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061951 0,62 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027330 0,54 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063876 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094626 0,53 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095653 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012350 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075687 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052054 0,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109716 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074620 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020616 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019344 0,14 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011960 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028521 0,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029639 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030581 0,30 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029324 0,28 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018127 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042799 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023914 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061467 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020428 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059060 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)