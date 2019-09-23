Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

11 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035284 0,44 NN Hay. Em. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035284 0,44
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,063730 0,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029321 0,37
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055022 0,36
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020773 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013434 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031836 0,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042185 0,77
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037309 0,29
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077712 0,22
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,104416 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013004 0,64
NN Hay. Em. Stand. EYF 0,043919 0,57
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017795 0,50
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016223 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016241 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018986 0,49
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023336 0,22
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016573 0,22
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020545 0,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019381 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027047 0,34
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030893 0,34
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029773 0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010025 0,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028151 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021591 0,13
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023945 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042854 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,058559 0,13
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046126 0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor
Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]