Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062600 0,81 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062600 0,81
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,064520 0,80
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096628 0,79
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095571 0,75
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083940 0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013474 0,30
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015286 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032135 0,94
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037364 0,15
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,090588 0,05
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055631 0,05
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,119102 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016347 0,44
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033427 0,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016272 0,30
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,015752 0,29
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017405 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020732 0,55
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021134 0,19
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023326 0,15
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020560 0,07
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018999 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028632 1,71
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018106 1,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030027 1,69
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030151 1,69
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031107 1,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022421 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,062305 0,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063044 0,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059162 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027472 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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