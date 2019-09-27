BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036292
|1,45
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,055934
|0,87
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,044845
|0,84
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029768
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,060644
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015449
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029978
|1,00
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036934
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031582
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016737
|1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016725
|1,34
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017894
|1,33
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016598
|1,26
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016953
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010355
|0,64
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016682
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012040
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013213
|0,38
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019872
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021634
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043855
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059253
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042943
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020492
|0,05