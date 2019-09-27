BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036292 1,45 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055934 0,87 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044845 0,84 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029768 0,83 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,060644 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015449 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029978 1,00 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036934 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031582 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016737 1,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016725 1,34 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017894 1,33 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016598 1,26 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016953 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010355 0,64 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016682 0,41 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012040 0,39 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013213 0,38 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019872 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021634 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043855 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059253 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042943 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020492 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)