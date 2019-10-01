BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036726
|0,82
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,021215
|0,48
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,027337
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,056365
|0,48
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018604
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015654
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013585
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030696
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061589
|0,37
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043775
|0,32
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026991
|0,22
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,116127
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013428
|1,22
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,016445
|0,76
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,018134
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016955
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016327
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011531
|1,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017320
|0,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024688
|0,93
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016847
|0,63
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018424
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024037
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043024
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021674
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059363
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,063837
|0,05