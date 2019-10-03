BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065102
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042110
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045508
|0,90
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037133
|0,89
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062593
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013648
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015616
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030698
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033537
|0,53
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021595
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016765
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013366
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,016532
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020805
|0,86
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023563
|0,32
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021184
|0,28
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016806
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019900
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028489
|2,40
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017725
|2,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029411
|2,36
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009900
|2,34
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031414
|2,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020548
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043961
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,062401
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024057
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021692
|0,04