Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

52 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 0,94
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042110 0,91
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045508 0,90
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037133 0,89
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062593 0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013648 0,37
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015616 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030698 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033537 0,53
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021595 0,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016765 0,22
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013366 0,18
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016532 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020805 0,86
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023563 0,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021184 0,28
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016806 0,25
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019900 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028489 2,40
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017725 2,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029411 2,36
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009900 2,34
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031414 2,32
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020548 0,05
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043961 0,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,062401 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024057 0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021692 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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