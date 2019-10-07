Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,070039 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,070039 0,60
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075744 0,59
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069044 0,44
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045530 0,39
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065147 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015633 0,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013608 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026730 0,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,114982 0,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,093404 0,83
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,108419 0,83
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,122752 0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108913 1,09
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060218 1,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074372 1,02
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027358 0,80
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051996 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013227 0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011476 0,32
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010438 0,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016723 0,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017111 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029759 0,70
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030718 0,67
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029462 0,65
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028691 0,61
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031761 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044044 0,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063413 0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027638 0,14
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059527 0,14
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021734 0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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