Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037729 1,15 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037729 1,15
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066426 1,14
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046360 1,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063789 1,08
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037386 0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013709 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036774 0,54
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031199 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034008 0,80
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012597 0,46
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075813 0,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110108 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052468 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021155 1,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023609 0,19
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021258 0,17
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012840 0,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012169 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029230 1,63
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018193 1,60
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030195 1,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010162 1,57
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029447 1,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046435 0,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049116 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057335 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064067 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,058965 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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