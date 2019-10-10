Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

24 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037788 0,16 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056320 0,14 NN Hay. Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037788 0,16
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056320 0,14
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053620 0,09
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,020351 0,07
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037410 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031629 1,38
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037047 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012649 0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052620 0,29
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017270 0,16
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075861 0,06
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,014548 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021273 0,07
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012172 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012843 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028964 0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010239 0,76
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029670 0,76
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018330 0,75
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030440 0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043207 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059611 0,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064099 0,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062662 0,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025048 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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