BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010367
|1,18
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038250
|1,03
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056827
|0,82
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037670
|0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042878
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038264
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032410
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034261
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012736
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,053369
|0,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,076941
|0,37
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,067290
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021366
|0,98
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012199
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030552
|1,67
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031532
|1,61
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030235
|1,58
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032596
|1,55
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018691
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046553
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049240
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044155
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,062689
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057440
|0,01