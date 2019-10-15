BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010367 1,18 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038250 1,03 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056827 0,82 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037670 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042878 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038264 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032410 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034261 0,80 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012736 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053369 0,41 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076941 0,37 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,067290 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021366 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012199 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030552 1,67 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031532 1,61 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030235 1,58 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032596 1,55 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018691 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046553 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049240 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044155 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,062689 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057440 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)