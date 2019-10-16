BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085418
|0,25
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,028035
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,037984
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,052072
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049445
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015163
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013643
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041576
|2,49
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,074278
|1,82
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,100000
|1,78
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055442
|1,75
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018382
|1,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012895
|1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023165
|1,50
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021326
|1,16
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011291
|1,07
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019272
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023368
|0,98
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016362
|0,94
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015858
|0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010909
|0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023329
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018405
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030530
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030610
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018726
|0,19
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032657
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063614
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046573
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049261
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,062714
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022620
|0,04