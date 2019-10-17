BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064030
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046481
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038073
|0,05
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066650
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023139
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032695
|0,63
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038189
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110931
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077200
|0,16
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,061148
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021359
|0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034184
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046592
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049281
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057451
|0,01
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064207
|0,01