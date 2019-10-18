BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034750
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,059670
|0,46
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,044164
|0,46
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,069357
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,062500
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015143
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013611
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055434
|0,98
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038558
|0,97
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024555
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027466
|0,86
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018378
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016049
|1,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016027
|0,96
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015932
|0,96
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,015517
|0,96
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,016350
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023435
|0,90
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016399
|0,87
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015881
|0,65
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010885
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018293
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,029227
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027729
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059723
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063643
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025091
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062144
|0,05