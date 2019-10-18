Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

53 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034750 0,99 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034750 0,99
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,059670 0,46
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044164 0,46
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,069357 0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,062500 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015143 0,30
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013611 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055434 0,98
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038558 0,97
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024555 0,88
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027466 0,86
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018378 0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016049 1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016027 0,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015932 0,96
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015517 0,96
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016350 0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023435 0,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016399 0,87
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015881 0,65
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010885 0,45
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018293 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029227 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027729 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059723 0,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063643 0,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025091 0,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062144 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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