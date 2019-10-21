BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035845 3,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,068796 1,70 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029702 1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,063541 1,67 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018459 1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015410 1,76 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077182 4,14 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,103827 4,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057594 3,90 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019094 3,90 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025557 3,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016632 3,63 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023941 3,35 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016415 3,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017575 3,24 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016019 3,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011188 2,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016314 2,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016821 2,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024038 2,57 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023643 1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025138 0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027779 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043368 0,18 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021844 0,18 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024224 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)