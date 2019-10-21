Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035845 3,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035845 3,15
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,068796 1,70
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029702 1,69
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,063541 1,67
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018459 1,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015410 1,76
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077182 4,14
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,103827 4,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057594 3,90
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019094 3,90
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025557 3,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016632 3,63
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023941 3,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016415 3,28
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017575 3,24
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016019 3,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011188 2,78
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016314 2,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016821 2,57
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024038 2,57
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023643 1,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025138 0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027779 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043368 0,18
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021844 0,18
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024224 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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