BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi