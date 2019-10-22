Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

27 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067018 0,97 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067018 0,97
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046714 0,94
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064387 0,92
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037837 0,75
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064545 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013626 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032473 1,33
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042852 0,55
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037977 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053521 1,00
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012654 0,70
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077118 0,66
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033995 0,52
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017396 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021019 0,72
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019088 0,36
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012814 0,28
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,017347 0,25
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023594 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029945 0,91
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018049 0,91
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028989 0,90
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028513 0,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010078 0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064397 0,09
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024243 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043402 0,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057600 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062928 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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