BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067018
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046714
|0,94
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064387
|0,92
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037837
|0,75
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064545
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013626
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032473
|1,33
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042852
|0,55
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037977
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,053521
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012654
|0,70
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077118
|0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033995
|0,52
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,017396
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021019
|0,72
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019088
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012814
|0,28
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017347
|0,25
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023594
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029945
|0,91
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018049
|0,91
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028989
|0,90
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028513
|0,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010078
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064397
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024243
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043402
|0,08
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057600
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062928
|0,07