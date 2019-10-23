BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036200
|0,49
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,042867
|0,39
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045109
|0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010213
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,065240
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015422
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013666
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032941
|1,44
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038416
|1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029495
|0,87
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025453
|0,78
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,109385
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016608
|0,96
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016590
|0,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016663
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,075612
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,111253
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024100
|0,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016867
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021078
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019973
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018494
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018396
|0,16
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027447
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030067
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029034
|0,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018077
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064426
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043421
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062955
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063047
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049398
|0,04