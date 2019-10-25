Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

10 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037420 1,46 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037420 1,46
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,069267 0,76
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,064896 0,76
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027680 0,71
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,045777 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015614 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038466 0,65
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021650 0,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028936 0,48
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091349 0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035384 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017146 1,61
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017395 1,59
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017164 1,53
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018353 1,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017210 1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011608 1,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016915 1,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017432 0,76
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024906 0,74
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024099 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020729 0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021888 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046745 0,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049438 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059948 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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