BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037420 1,46 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,069267 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,064896 0,76 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027680 0,71 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,045777 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015614 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038466 0,65 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021650 0,51 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028936 0,48 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091349 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035384 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017146 1,61 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017395 1,59 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017164 1,53 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018353 1,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017210 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011608 1,17 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016915 1,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017432 0,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024906 0,74 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024099 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020729 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021888 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046745 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049438 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059948 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)