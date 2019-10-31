Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,066496 0,10 NN Hay. Em. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,066496 0,10
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,065620 0,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030382 0,08
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,018399 0,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,028393 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038935 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033368 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017108 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012083 0,51
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,019527 0,47
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017194 0,39
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,013189 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012332 0,42
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020235 0,40
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010590 0,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017493 0,35
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017793 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063174 0,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021943 0,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063996 0,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,066901 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064654 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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