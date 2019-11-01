Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037930 1,36 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037930 1,36
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070065 1,15
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046336 1,12
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,072645 1,08
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021742 1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038801 0,87
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033014 0,62
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030189 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014353 1,46
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017300 1,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017140 1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012148 1,28
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017257 1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012407 1,50
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013104 1,36
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010651 1,27
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014421 1,22
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019729 1,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028778 0,56
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029782 0,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028831 0,53
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031851 0,53
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030814 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064682 0,31
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043590 0,30
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063199 0,29
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024346 0,29
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021952 0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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