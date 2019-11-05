Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038523 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038523 0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,066072 0,59
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,058005 0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,067344 0,54
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070562 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015713 0,69
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013647 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059669 2,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030625 1,91
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072567 1,85
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018604 1,83
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019292 1,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024284 1,56
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017706 1,48
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017661 1,45
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017918 1,35
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041463 1,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011768 1,78
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017078 1,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017595 1,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025131 1,50
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022336 0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020819 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046933 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063185 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064773 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,059571 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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