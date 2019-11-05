BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038523
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,066072
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,058005
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,067344
|0,54
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,070562
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015713
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013647
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059669
|2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030625
|1,91
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072567
|1,85
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018604
|1,83
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019292
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024284
|1,56
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017706
|1,48
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017661
|1,45
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017918
|1,35
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041463
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011768
|1,78
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017078
|1,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017595
|1,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025131
|1,50
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022336
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020819
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046933
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063185
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064773
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,059571
|0,04