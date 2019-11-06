Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049706 0,75 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070117 0,72 Garanti Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049706 0,75
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070117 0,72
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,068549 0,67
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010286 0,67
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,099307 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013710 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015770 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039674 0,99
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030892 0,87
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034024 0,82
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018707 0,55
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072966 0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,076983 0,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,112988 0,78
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,062327 0,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017321 0,69
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034145 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020900 0,83
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017712 0,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025282 0,60
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011836 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013218 0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031172 0,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028808 0,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027258 0,36
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029509 0,31
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029726 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027965 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063325 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,064145 0,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021997 0,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,059602 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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