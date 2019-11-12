BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010412
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,050359
|0,46
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,069407
|0,44
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037680
|0,43
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069129
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013864
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015960
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043388
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061596
|0,48
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,115600
|0,37
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026913
|0,35
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020123
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013925
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,016903
|0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034422
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,113893
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,017705
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021074
|0,46
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020069
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021479
|0,09
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025683
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017974
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028327
|0,37
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017681
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029354
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029424
|0,33
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029141
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024450
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064961
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063473
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060378
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043778
|0,06