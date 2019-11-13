Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038678 0,49 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038678 0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019239 0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071346 0,26
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,022005 0,23
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,030956 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016007 0,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013883 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082259 1,40
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071102 1,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071780 1,37
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,110356 1,35
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059621 1,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014089 1,18
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012227 1,00
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018074 0,83
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,018146 0,81
NN Hay. Em. Karma EYF 0,111061 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020094 0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017584 0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019600 0,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010752 0,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012505 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064990 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043797 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060403 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058076 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,063576 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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