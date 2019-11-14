BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,070819
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,072320
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033112
|0,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,044362
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,040208
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016046
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062979
|1,42
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044001
|0,93
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,126226
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,071740
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072422
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,065487
|0,73
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,018278
|0,73
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042758
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,020705
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016178
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020166
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013610
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022621
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019629
|0,15
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017340
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029261
|0,57
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029331
|0,57
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030279
|0,57
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017949
|0,57
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017623
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063607
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,059787
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028044
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062827
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024471
|0,04