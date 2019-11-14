BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,070819 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,072320 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033112 0,17 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044362 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040208 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016046 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062979 1,42 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044001 0,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,126226 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071740 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072422 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,065487 0,73 BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,018278 0,73 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042758 0,72 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020705 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,016178 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020166 0,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013610 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022621 0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019629 0,15 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017340 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029261 0,57 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029331 0,57 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030279 0,57 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017949 0,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017623 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,063607 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,059787 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028044 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062827 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024471 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)