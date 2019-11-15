Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065467 0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065467 0,54
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087518 0,44
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035088 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099365 0,43
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100196 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031579 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012401 0,73
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023226 0,21
Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,021050 0,18
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078686 0,17
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017799 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021056 0,02
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021485 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030603 0,28
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028299 0,23
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026764 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044594 0,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022876 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028055 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,064343 0,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062851 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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