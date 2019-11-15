BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065467 0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087518 0,44 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035088 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099365 0,43 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100196 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031579 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012401 0,73 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023226 0,21 Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,021050 0,18 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078686 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017799 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021056 0,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021485 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030603 0,28 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028299 0,23 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026764 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044594 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022876 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028055 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,064343 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062851 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)