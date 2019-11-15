BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065467
|0,54
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087518
|0,44
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035088
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099365
|0,43
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100196
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031579
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012401
|0,73
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023226
|0,21
|Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF
|0,021050
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078686
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,017799
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021056
|0,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021485
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030603
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028299
|0,23
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026764
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044594
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022876
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028055
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,064343
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062851
|0,04