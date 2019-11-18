BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065730
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099705
|0,34
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038949
|0,34
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100529
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087807
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016158
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013869
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,119279
|1,89
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027762
|1,87
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032114
|1,69
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,057262
|1,67
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,083477
|1,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014289
|1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025417
|1,23
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012355
|1,06
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,112121
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028426
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012062
|1,27
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017421
|1,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018027
|1,01
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025746
|1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,024618
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029639
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063478
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020918
|0,11
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022900
|0,10
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049812
|0,10
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022092
|0,10