BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065730 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099705 0,34 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 0,34 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100529 0,33 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087807 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016158 0,81 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013869 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,119279 1,89 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027762 1,87 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032114 1,69 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,057262 1,67 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,083477 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014289 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025417 1,23 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012355 1,06 NN Hay. Em. Karma EYF 0,112121 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028426 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012062 1,27 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017421 1,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018027 1,01 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025746 1,00 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024618 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029639 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063478 0,11 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020918 0,11 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022900 0,10 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049812 0,10 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022092 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)