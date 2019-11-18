Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065730 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065730 0,40
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099705 0,34
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 0,34
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100529 0,33
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087807 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016158 0,81
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013869 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,119279 1,89
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027762 1,87
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032114 1,69
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,057262 1,67
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,083477 1,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014289 1,49
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025417 1,23
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012355 1,06
NN Hay. Em. Karma EYF 0,112121 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028426 0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012062 1,27
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017421 1,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018027 1,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025746 1,00
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024618 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029639 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063478 0,11
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020918 0,11
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022900 0,10
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049812 0,10
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022092 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'lileri temsil eden isimden "Seçim kaybetsem de yokum" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
EYT'nin Türkiye'ye maliyeti yıllık 100 milyar TL olarak hesaplandı Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:28:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]