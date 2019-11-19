Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047326 0,43 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047326 0,43
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039102 0,39
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047053 0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067364 0,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064829 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016260 0,63
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013897 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045182 2,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064651 2,41
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061566 1,91
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074175 1,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,073482 1,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014490 1,41
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025774 1,40
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,061000 1,24
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,043403 1,19
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,066436 1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026231 1,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018362 1,86
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017720 1,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012259 1,63
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013803 1,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024512 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065125 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060532 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025420 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043889 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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