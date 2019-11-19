BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047326
|0,43
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039102
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,047053
|0,34
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067364
|0,32
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064829
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016260
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013897
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045182
|2,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064651
|2,41
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,061566
|1,91
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074175
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,073482
|1,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014490
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025774
|1,40
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,061000
|1,24
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,043403
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,066436
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026231
|1,88
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018362
|1,86
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017720
|1,72
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012259
|1,63
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013803
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024512
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065125
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060532
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025420
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043889
|0,04