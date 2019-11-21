BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039217 0,21 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072043 0,17 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,071370 0,16 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031208 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056167 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017599 0,17 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014619 0,15 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018121 0,15 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012219 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017314 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012568 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020603 0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,018013 0,06 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018197 0,02 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010821 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030454 0,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026655 0,34 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028174 0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029621 0,26 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028276 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047188 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020940 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063541 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,063761 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,067402 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)