BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039217
|0,21
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072043
|0,17
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,071370
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031208
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056167
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017599
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014619
|0,15
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018121
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012219
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017314
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012568
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020603
|0,10
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018013
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018197
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010821
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030454
|0,37
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026655
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028174
|0,34
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029621
|0,26
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028276
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047188
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020940
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063541
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063761
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,067402
|0,03