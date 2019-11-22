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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031223 0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031223 0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,066044 0,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023494 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021217 0,03
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021979 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013903 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065215 0,67
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033041 0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037460 0,17
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045213 0,16
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022648 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019219 0,49
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021083 0,41
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,043623 0,39
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016306 0,31
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,021090 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012334 0,62
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017829 0,60
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020616 0,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026364 0,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018457 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043933 0,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049880 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060591 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047204 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020947 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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