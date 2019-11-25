BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010407 0,17 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023530 0,15 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022007 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021239 0,10 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,066871 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013914 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038689 0,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065331 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033068 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016053 0,44 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019293 0,39 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 0,35 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016361 0,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017670 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026696 1,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018657 1,08 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012408 0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017918 0,50 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013958 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028065 0,17 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030353 0,15 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026545 0,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027598 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028278 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047253 0,10 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049931 0,10 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063053 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028146 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063622 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)