Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010407 0,17 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010407 0,17
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023530 0,15
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022007 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021239 0,10
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,066871 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013914 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038689 0,72
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065331 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033068 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016053 0,44
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019293 0,39
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 0,35
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016361 0,34
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017670 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026696 1,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018657 1,08
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012408 0,60
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017918 0,50
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013958 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028065 0,17
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030353 0,15
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026545 0,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027598 0,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028278 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047253 0,10
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049931 0,10
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063053 0,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028146 0,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063622 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat katili başkomiserden kan donduran ifade: Kurtulsun diye öldürdüm
Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]