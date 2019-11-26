Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053694 0,38 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056176 0,32 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053694 0,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056176 0,32
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070802 0,28
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037541 0,23
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065643 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033413 1,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038991 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012342 0,64
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054907 0,53
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,017102 0,31
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034356 0,31
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078577 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021017 0,47
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010893 0,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026764 0,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018697 0,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020688 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049949 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028156 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047269 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063073 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063642 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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