Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042645 0,35 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042645 0,35
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035013 0,34
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037649 0,29
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056319 0,25
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037619 0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013958 0,40
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016185 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065452 1,21
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045200 1,18
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084064 0,99
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,112820 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,073269 0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021196 0,87
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014606 0,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115214 0,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078649 0,83
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063534 0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027022 0,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018877 0,96
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012438 0,81
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017982 0,79
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020734 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017523 0,39
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030116 0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029102 0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028174 0,38
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029166 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022155 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047286 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028166 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043998 0,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,067527 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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