Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067022 0,20 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067022 0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037713 0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064507 0,17
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056412 0,17
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046807 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013972 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033464 0,70
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039014 0,40
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045282 0,18
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022463 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012361 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,055188 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034541 0,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078919 0,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078778 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027150 0,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018939 0,33
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014008 0,24
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021143 0,23
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018007 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030438 0,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028154 0,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026630 0,34
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027742 0,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028425 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049982 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028175 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047301 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060051 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063681 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]