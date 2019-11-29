BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066651
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010442
|0,10
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056450
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023559
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037727
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016226
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014000
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066437
|1,65
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045919
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032310
|1,35
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028169
|1,18
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077720
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014740
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025761
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,044036
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021374
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028835
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018264
|1,43
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012587
|1,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019182
|1,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027496
|1,27
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,025222
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022168
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022979
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063131
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060069
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063700
|0,03